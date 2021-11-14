В США заявили о подначивании Западом Зеленского к большой войне

Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО ведут опасную игру, вооружая Украины, поскольку, тем самым, они лишь «усугубляют и без того опасную напряженность в отношениях между Киевом и Москвой». Такое мнение в статье для издания National Interest высказал авторитетный американский эксперт в области обороны и внешней политики Тед Карпентер.

Фото: ТАСС ТАСС

Стратегию Запада аналитик назвал крайне безрассудной. Поскольку, по его мнению, «вера в военную поддержку США и НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию».

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Карпентер напомнил и о военной помощи от Вашингтона на общую сумму 60 млн. долларов, которую Киев получил в прошлом месяце. И о турецких «Байрактарах», один из которых недавно нанес удар по Донбассу. А также указал на совместные военные учения, которые НАТО и Украина регулярно проводят, в том числе вблизи российских границ.

Подобные действия со стороны западных партнеров вызывают в Киеве излишнее воодушевление, следствием которого может стать ненужная дестабилизация, считает аналитик.

«Лидеры Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, уже делают ура-патриотические заявления о возвращении Крыма и разгроме ополченцев в Донбассе», - пишет он.

И подчеркивает, что логически «такое бахвальство выглядит бессмысленно», так как украинские вооружённые силы не могут сравниться с российскими ни по количеству, ни по качеству.

Автор также предлагает обратиться к событиям 2008 года, когда США убедили одного из своих союзников – Грузию и её тогдашнего президента Михаила Саакашвили – в том, что готовы оказать военную поддержку в случае столкновения с РФ. В итоге это привело к бессмысленному вооруженному конфликту, в котором «униженный «клиент» (Саакашвили - ред.) остался в синяках», так и не дождавшись помощи, обещанной Белым домом.

Грузинское фиаско, считает американский эксперт, должно стать для Киева предупреждением: если он, рассчитывая на США и НАТО, спровоцирует конфликт с Москвой, его ждет такое же разочарование и унижение.

Вашингтону и его партнерам по Альянсу Карпентер советует отказаться от «своей опасной политики». Поскольку превращение Украины в полноценного союзника Запада – это уже нарушение тех самых «красных линий», которые ранее были очерчены Кремлем.

«Меры, побуждающие нестабильного клиента к провокациям, которых он сам же не выдержит, если его более мощный противник ответит эскалацией, - вопиющая внешнеполитическая некомпетентность. А передача Украине современных вооружений - хрестоматийный пример такой глупости», - констатирует он.

Разумеется, любой здравомыслящий человек с этим вряд ли не согласится. Но дело в том, что этого самого здравомыслия в последнее время Западу как раз не хватает, а у политического руководства Украины дела со способностью трезво мыслить обстоят совсем плохо.

Прямым подтверждением последнего, например, вполне может служить недавнее высказывание украинского оппозиционного политика Василия Волги о том, что Зеленский со своими генералами настолько уверовали в поддержку США, что готовы снова «попробовать Донбасс на прочность». Причем у них, по словам Волги, «железобетонная убежденность», что на наступление ВСУ Россия не станет реагировать, если «в Черном море будет стоять 6-й флот США».

Собственно, цель назначения новым министром обороны отпетого русофоба и нациста Резникова, как признался на днях один из «слуг народа» в Верховной Раде, в том и заключается, чтобы «затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО» на ее территории.

Получается: американский эксперт был прав, говоря о том, что накачка Украины оружием и желание ей во всем потакать со стороны Запада, может дорого обойтись всему миру.

Вопрос только, будут ли его опасения восприняты всерьез?

- Во-первых, я совершенно не уверена в том, что это опасения, для меня это, скорее, констатация абсолютно очевидного факта, - комментирует ситуацию юрист-международник, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова. - И вот тут уже возникает вопрос, какая сторона, насколько, так скажем, критически, оценивает все то, что происходит.

Как мне кажется, с позиции американского эксперта все выше названное, это безусловный плюс. Потому что политика «управляемого хаоса», так называемая, это одна из краеугольных основ фактически всей американской внешней политики.

То есть, любой неугодный партнер, он сталкивается со своим ближайшим соседом, полностью погружается в пучину этого противостояния.

Мы это видим, например, в ситуации между Китаем и Тайванем, которых пытаются столкнуть, в том числе и искусственно извне. Ну и, конечно же, другой такой одиозный пример, это Россия и Украина, которые геополитические соседи, находятся рядом. Естественно, друг от друга нам никуда не деться, поэтому эта карта, она разыгрывается.

И вопрос, что дает стратегия «разделяй и властвуй», которая, разумеется, не американцами придумана, а использовалась еще в Древнем Риме, этот вопрос, в общем-то, открытый. Потому что миру это, конечно, приносит сплошные неудобства. Но также история нам показывает, что порой складывается ситуация, когда сам «применитель» подобной стратегии оказывается в очень негативной ситуации. Вплоть до распада.

Позиция, что хаос управляем извне, и он сам никогда не придет на порог, после 11 сентября 2001 года себя, на мой взгляд, дискредитировала полностью.

Тогда стало понятно, что в глобальном мире все связано со всем. Поэтому, естественно, создавать очаги нестабильности можно, но нужно понимать, что будут последствия. И – да! - действительно, для всего мира, в том числе.

«СП»: - Услышат ли это предостережение те, к кому оно обращено?

- Опять же, я не вижу тут никакого предостережения, это просто констатация факта.

Американская внешняя политика и люди, которые ее проводят - вне зависимости от того, кто сидит на должности президента в Белом доме, - они о ней прекрасно осведомлены. Они восприняли данную политику по целому ряду объективных причин, которые им, видимо, кажутся правильными и оправданными.

Поэтому, на мой взгляд, все это продолжится.

Другое дело, что странам, которые становятся, как Украина, фактически заложниками или, поэтично выражаясь, «разменными монетами» подобной политики, нужно очень четко понимать, что в роковой момент помощь не придет. Это совершенно очевидно.

Формат обещаний и некой такой иллюзии, я бы сказала, собственной безнаказанности у подобных государств, очень опасная тенденция, прежде всего, для них самих.

Поэтому мне кажется, здесь надо просто очень четко понимать свои национальные интересы и делать правильные выводы, исходя из чужих ошибок.

«СП»: - Киев, тем не менее, не сделал, как мы видим, выводов из уроков Тбилиси. Почему они уверены, что у них получится?

- Дело в том, что одним из ключевых пунктов американской стратегии на постсоветском пространстве была стратегия планомерной смены элит бывших советских республик на элиты, скажем так, лояльные Западу и Америке, прежде всего. Поэтому, естественно, никто не спрашивает так уж пристально украинский народ, украинских экспертов и т.д.

Всю полноту ответственности за принятие решений берут на себя первые лица. И они, в общем, проводят определенную политику, которая естественно привела к тому, что Украина утратила свой суверенитет.

Что, безусловно, печально. Потому что, повторюсь, это наши соседи и нам друг от друга никуда не деться.