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«Аж страшно стало»: в Раде усомнились в адекватности Зеленского

Елена Прошина
14 минут назад

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского о ситуации с энергетикой в стране говорят о его неадекватном восприятии происходящего, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на депутата Верховной Рады, первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко.

«Гоните их в шею»: в Раде раскритиковали речь Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сообщил народный избранник.

По его словам, в стране простаивают 90 процентов мощностей государственных теплоэлектростанций. Кучеренко напомнил, что на фоне энергетического кризиса в начале ноября Украина была вынуждена просить помощь у Белоруссии.

Ранее президент Зеленский записал видеообращение к олигархам. Он сказал, что ежегодно осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием «искусственный дефицит». По словам Зеленского, разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. «Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать», — отметил глава государства.

В мире,Алексей Кучеренко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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