Экс-принцесса Японии Мако вместе с супругом покинула родину

Старшая дочь наследного принца Японии Акисино, бывшая принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро вылетели в США, где будут жить после свадьбы, сообщает агентство Kyodo.

Фото: KYODO KYODO

Самолет с бывшей принцессой и ее мужем на борту вылетел из токийского международного аэропорта Ханэда в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме Lowenstein Sandler LLP. В июле он сдал экзамен на адвоката штата Нью-Йорк, но не прошел. Ожидается, что повторный экзамен состоится в феврале.

Комуро ранее работал ассистентом в нью-йоркской фирме после окончания юридического факультета Университета Фордхэм. Японец закончил университет со степенью доктора юридических наук. Принцесса Мако официально вышла замуж за простолюдина Кей Комуро 26 октября, отказавшись от традиционного свадебного подарка членам императорской семьи за счет государственного бюджета, из-за того что этот брак вызвал возмущение в японском обществе.