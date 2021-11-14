На РФ переложили отвественность за кризис на польской границе

Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение изданию The Sunday Telegraph высказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает ТАСС.

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«Она [Россия] должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог», — сказала глава внешнеполитического ведомства. «Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», — считает политик.

«Россия явно несет здесь ответственность», - утверждает Трасс. «Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу», — отметила глава МИД. По ее словам, британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией.