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В МИД Британии заявили, что Россия причастна к кризису на белорусско-польской границе

Елена Прошина
26 минут назад

Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение изданию The Sunday Telegraph высказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает ТАСС.

На РФ переложили отвественность за кризис на польской границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она [Россия] должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог», — сказала глава внешнеполитического ведомства. «Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», — считает политик.

«Россия явно несет здесь ответственность», - утверждает Трасс. «Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу», — отметила глава МИД. По ее словам, британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал доказать, что он участвовал в организации миграционного кризиса на границе с Польшей. «… Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие — языком ляпнули и забыли, что сказали», — отметил глава государства.

В мире,Элизабет Трасс,Александр Лукашенко,МИД,ИТАР-ТАСС,
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