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Личный врач Саакашвили сообщил о его тяжёлом состоянии

Елена Прошина
36 минут назад

Николоз Кипшидз, личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении, сообщил об ухудшении его состояния здоровья, сообщает «Интерфакс».

Врач Саакашвили сообщил о его тяжёлом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у политика сильная слабость, и он впервые не смог встать с кровати. «Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить», — рассказал медик.

По его словам, вопрос перевода бывшего главы государства в гражданскую клинику рано или поздно должен быть решён. Отмечается, что экс-президент продолжает голодовку. Врач подтвердил, что в тюремной больнице не исключают перевод Саакашвили в реанимационное отделение в случае ухудшения его состояния.

«Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач тюремной больницы это признаёт», — отметил Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прекратит голодовку, если его госпитализируют в подобающее учреждение для курса реабилитации с медицинской аппаратурой. Однако этого не сделали, поэтому политик намерен продолжать голодать. Сегодня уже 43 день, как он отказывается принимать пищу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии допустить к Саакашвили его мать, родственников и украинских врачей.

В мире,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,Интерфакс,
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