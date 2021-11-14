Врач Саакашвили сообщил о его тяжёлом состоянии

Николоз Кипшидз, личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении, сообщил об ухудшении его состояния здоровья, сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что у политика сильная слабость, и он впервые не смог встать с кровати. «Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить», — рассказал медик.

По его словам, вопрос перевода бывшего главы государства в гражданскую клинику рано или поздно должен быть решён. Отмечается, что экс-президент продолжает голодовку. Врач подтвердил, что в тюремной больнице не исключают перевод Саакашвили в реанимационное отделение в случае ухудшения его состояния.

«Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач тюремной больницы это признаёт», — отметил Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прекратит голодовку, если его госпитализируют в подобающее учреждение для курса реабилитации с медицинской аппаратурой. Однако этого не сделали, поэтому политик намерен продолжать голодать. Сегодня уже 43 день, как он отказывается принимать пищу.