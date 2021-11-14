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В Болгарии началось голосование на выборах президента и досрочных выборах в парламент

ТАССиещё 2
4 часа назад

Выборы президента республики и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В Болгарии началось голосование на президентских выборах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 (21:00 мск) избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса будет проходить с соблюдением физической дистанции, обязательно ношение медицинских масок и проведение дезинфекции.

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