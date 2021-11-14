В Болгарии началось голосование на президентских выборах

Выборы президента республики и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.