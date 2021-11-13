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Служивший на границе польский солдат погиб из-за несчастного случая

ТАССиещё 8
34 минуты назад

Служивший на польско-белорусской границе польский солдат погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило в субботу командование 17-й механизированной бригады Великопольского воеводства.

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
Фото: ReutersReuters

"13 ноября на территории несения службы в районе польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат", - проинформировало командование.

По имеющейся информации, детали инцидента выясняют военная жандармерия и прокуратура.

"В инциденте не участвовали третьи лица", - указано в сообщении.

"Солдат нес службу в рамках караула, он не реализовывал непосредственных заданий у польско-белорусской границы. Он был направлен на службу на границу более недели назад. С момента направления он не имел контакта с мигрантами", - проинформировало командование, подчеркнув, что семья погибшего получила информацию о случившемся.

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За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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