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Тимошенко: на Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов

Газета.Ru
1 час назад

Депопуляция на Украине достигла угрожающих масштабов, ежегодно с карты страны исчезают пять-шесть средних городов. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов», передает НСН.

Тимошенко: на Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов
Фото: ТАССТАСС

«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — подчеркнула политик.

По состоянию на сентябрь нынешнего года население Украины составляет 41,3 млн человек. С начала 90-х годов число проживающих в стране сократилось почти на 9 млн.

В мире,Юлия Тимошенко,
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