Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных

Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.

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Об этом сообщает Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании и т.д.