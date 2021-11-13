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Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19

RT на русском
1 час назад

Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.

Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных
Фото: APAP

Об этом сообщает Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании и т.д.

Уточняется, что к концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству — еще столько же.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В мире,Ангела Меркель,Spiegel,
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