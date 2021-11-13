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В украинском учебнике нашли цитаты Гитлера

Елена Прошина
29 минут назад

Депутат Верховной рады от фракции «Голос», экс-министр образования Украины Инна Совсун обнаружила в учебнике для студентов женоненавистнические высказывания Адольфа Гитлера. Этим открытием она поделилась на своей странице в Facebook.

В украинском учебнике нашли цитаты Гитлера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пособие "Деловая карьера" "взорвалось" в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa», - написала Совсун.

Совсун привела ряд выдержек из текстов пособия, свидетельствующих об уничижительном отношении к женщинам. В том числе и в использованной авторами учебника цитате главы Третьего рейха. Там говорится, в частности, о том, что женщинам якобы нравится, когда ими командуют.

Депутат считает, что такого рода пассажи в учебниках неприемлемы и противоречат украинскому закону «Об образовании», запрещающему проявления дискриминации в процессе обучения.

Совсун отметила, что со стороны государства такого рода проявления регулируются слабо. Она считает, что подобная академическая свобода подразумевает ответственность преподавателей перед студентами относительно качества рекомендуемых ими учебных пособий.

Она рассказала, что обнаружила книгу с цитатой Гитлера в программах четырех украинских госуниверситетов. Депутат заявила, что обратилась к их администрациям с требованием прокомментировать допустимость применения такого материала в учебном процессе.

В мире,Верховная Рада,
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