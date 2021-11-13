В украинском учебнике нашли цитаты Гитлера

Депутат Верховной рады от фракции «Голос», экс-министр образования Украины Инна Совсун обнаружила в учебнике для студентов женоненавистнические высказывания Адольфа Гитлера. Этим открытием она поделилась на своей странице в Facebook.

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«Пособие "Деловая карьера" "взорвалось" в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa», - написала Совсун.

Совсун привела ряд выдержек из текстов пособия, свидетельствующих об уничижительном отношении к женщинам. В том числе и в использованной авторами учебника цитате главы Третьего рейха. Там говорится, в частности, о том, что женщинам якобы нравится, когда ими командуют.

Депутат считает, что такого рода пассажи в учебниках неприемлемы и противоречат украинскому закону «Об образовании», запрещающему проявления дискриминации в процессе обучения.

Совсун отметила, что со стороны государства такого рода проявления регулируются слабо. Она считает, что подобная академическая свобода подразумевает ответственность преподавателей перед студентами относительно качества рекомендуемых ими учебных пособий.