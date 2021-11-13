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Мигрант о ситуации на границе Польши и Беларуси: «Пути назад нет»

Майк Габриелян
58 минут назад

Беженцы на границе Белоруссии и Польши не откажутся от попыток попасть в Европу, поскольку у них не осталось других вариантов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал мигрант Набиль Дало.

Мигрант о ситуации на границе Польши и Беларуси: «Пути назад нет»
Фото: SputnikSputnik

«Здесь очень трудно жить, очень холодно, не хватает еды и воды. Но у нас нет другого варианта. Мы собираемся в Европу, если не пропускают, то будем ждать - пути назад нет. Мы потеряли все, что у нас было - деньги, работу», - сказал мужчина.

По его словам, попытка силового прорыва была ошибкой - среди мигрантов много женщин и детей, которые не могут противостоять вооруженным польским солдатам. Поэтому беженцы надеются на мирное решение. Сейчас белорусские солдаты привозят им еду и воду. Однако людям не хватает детского питания и других вещей.

«Ничего не хватает - нас очень много», - сказал Дало.

Он добавил, что мигранты не хотят жить в Польше, а мечтают попасть в Германию

Сейчас в лагере находится около трех тысяч человек. Среди них сотни женщин и детей. Большое количество мигрантов пока остается в Минске, но скоро они могут выдвинуться к польской границе.

Ранее в Польше заявили, что построят стену на границе с Белоруссией.

В мире,ТК "Звезда",
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