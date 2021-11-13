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На Украине назвали области, которые могут перейти России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
19 минут назад

Несколько украинских областей якобы могут перейти в состав России, заявил бывший руководитель Закарпатской областной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

На Украине допустили переход ряда областей в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявления украинского руководства о том, что «все хорошо, все спокойно» не соответствуют действительности, заявил Москаль в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

«Под угрозой проекта «Новороссия» <...> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – отметил он.

По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения.

Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что пять российских регионов явяляются исконно украинскими землями.

В конце августа бывший замглавы Генштаба украинских ВС Игорь Романенко заявлял о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.

В мире,Игорь Романенко,Геннадий Москаль,Генштаб,МИД,РИА Новости,
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