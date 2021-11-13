«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе

Беженец Набиль Дало, знающий русский язык, рассказал корреспонденту «Звезды» об обстановке в организованном мигрантами лагере на границе Белоруссии и Польши. Мужчина отметил, что несмотря на все трудности, они не могут отступить.

«Здесь очень трудно жить, очень холодно, не хватает еды и воды. Но у нас нет другого варианта. Мы собираемся в Европу, если не пропускают, то будем ждать - пути назад нет. Мы потеряли все, что у нас было - деньги, работу», - рассказал мигрант.

По словам Дало, попытка силового прорыва была ошибкой - среди мигрантов много женщин и детей, которые не могут противостоять вооруженным польским солдатам, защищающим границы своей страны. Поэтому беженцы ищут способ разрешить ситуацию мирным путем. В это время белорусская сторона старается оказать беженцам всю возможную помощь.

«Белорусские солдаты привезут еды, воды. Но нам не хватает детского питания, ничего не хватает - нас очень много», - сказал мужчина.

Дало отметил, что единственная задача беженцев - пройти через территорию Польши и попасть в европейские страны - например Германию.

«Нам сказали, что в Германии приготовили "кэмп" (лагерь - прим.ред.). Они готовы нас принять. Но Польша не даст нам пройти. Мы не останемся в Польше - уедем в Германию, в Европу», - рассказал беженец.

Набиль рассказал, что на данный момент в лагере находится около трех тысяч человек - среди них несколько сотен женщин и детей. При этом много мигрантов все еще остается в Минске - в ближайшее время они могут тоже прибыть к польской границе.