Байдена высмеяли за слова о дорогом бензине

В эфире Fox News ведущий Грег Гатфелд раскритиковал президента США Джо Байдена за слова о высоких ценах на бензин. По его словам, глава государства только сейчас обнаружил, что случилось со стоимостью топлива, а ситуация в стране ненормальна. С января 2021-го бензин в стране подорожал с 0,62$ до 0,83$ за литр, обновив тем самым семилетний рекорд.

Фото: Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0

Как сообщил RT, во время одного из своих выступлений Байден поинтересовался у американцев, думали ли они когда-то, что будут столько платить за бензин. «В некоторых частях Калифорнии люди платят около $4,5 за галлон!», — воскликнул президент.

В ответ Гатфелд язвительно поблагодарил его за верно подмеченный факт. «Спасибо, что заметил, Джо! Для тебя ничто не пройдёт незамеченным, не считая некоторых актов дефекации!» — сказал ведущий. RT отметил, что здесь содержится намёк на конфуз с Байденом во время встречи с Папой Римским в Ватикане.

Американский галлон равен 3,78 литрам. Соответственно, 1 литр бензина стоит около $0,84. По текущему курсу это более 60 рублей за литр топлива.