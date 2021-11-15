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Кулеба заявил, что ситуация в Черном море является опасной

Газета.Ruиещё 2
34 минуты назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook заявил, что военно-политическая ситуация в Черном море является опасной.

Кулеба: ситуация в Черном море является опасной
Фото: ReutersReuters

«Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным», — написал Кулеба.

Ранее флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное.

ВМС Соединенных Штатов провели учения с Украиной, Румынией и Турцией в Черном море. Учения проходили в международных водах у берегов Румынии.

Также в российском военном ведомстве заявили, что стратегический разведчик U-2S ВВС США провел разведку у границы с Россией из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.

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