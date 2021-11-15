Кулеба: ситуация в Черном море является опасной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook заявил, что военно-политическая ситуация в Черном море является опасной.
«Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным», — написал Кулеба.
Ранее флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное.
ВМС Соединенных Штатов провели учения с Украиной, Румынией и Турцией в Черном море. Учения проходили в международных водах у берегов Румынии.
Также в российском военном ведомстве заявили, что стратегический разведчик U-2S ВВС США провел разведку у границы с Россией из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.