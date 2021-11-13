На Украине предсказали «реальные сроки нападения» России

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия и Белоруссия в ближайшее время нападут на Украину. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала Politeka.
«Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно... Удар, скорее всего, будет, сходящийся на Днепре. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», — предсказал Арестович.
Целью такого «вторжения» он назвал создание политического кризиса, свержение Владимира Зеленского с поста главы государства и создание марионеточного правительства.
Эскалация произойдет быстрее, чем может показаться, убежден Арестович.
11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента США озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. В то же время агентство отметило, что РФ не намерена сейчас начинать войну, но стремится показать готовность применить силу в случае необходимости. В Кремле данные сообщения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.