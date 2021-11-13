На Украине предсказали «реальные сроки нападения» России

«Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно... Удар, скорее всего, будет, сходящийся на Днепре. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», — предсказал Арестович.