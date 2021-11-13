Мигранты прорвались на территорию Польши. Видео

Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся вблизи ограждения из колючей проволоки. Об этом в субботу сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска [Брузги - Кузница]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - добавили в ведомстве.
Кроме того, на пути к Брузги - Кузнице была замечена военная техника.