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Мигранты прорвались на территорию Польши. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся вблизи ограждения из колючей проволоки. Об этом в субботу сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска [Брузги - Кузница]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пути к Брузги - Кузнице была замечена военная техника.

В мире,Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,
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