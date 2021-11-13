Появились подробности ЧП на блокпосте в Карабахе

Стали известны подробности инцидента в Нагорном Карабахе, где мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост у Шуши. Об этом сообщает Sputnik Армения.

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Совет нацбезопасности Карабаха сообщил, что мужчина бросил взрывное устройство «в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих». Отмечается, что раненых и пострадавших в результате инцидента нет. Идет следствие.

Задержанный будет передан властям Нагорного Карабаха. Сейчас он, из соображений безопасности, находится в центральном штабе российского миротворческого контингента, рассказал на своей странице в Facebook карабахский омбудсмен Гегам Степанян.

Армянские СМИ пишут, что задержанный Норайр Мирзоян - брат рабочего Мартика Еремяна, убитого азербайджанским военным вблизи Шуши 8 ноября.

Мирзоян подъехал к азербайджанскому посту и бросил в его сторону гранату. В ответ азербайджанцы открыли беспорядочный огонь по находившимся рядом армянским машинам. Дорога Степанакерт-Бердзор была временно закрыта, позже ее вновь открыли.