В Европе назвали неожиданную угрозу демократии

Рядовые жители Европы обеспоены тем, что главные решения в Евросоюзе принимают неизбираемые, неконтролируемые гражданам органы власти, выступающие на стороне защиты интересов крупного бизнеса. В этом европейцы рассмотрели серьёзную угрозу демократии. Об этом рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин.

Фото: Reuters Reuters

Рост подобных настроений в обществе связан с деятельностью правых сил, которые становятся всё более популярными среди европейцев и выступают с призывами бороться против наплыва мигрантов и навязываемых либеральных ценностей.

Правые смогли довольно убедительно доказать своим сторонникам, что именно они представляют «простых европейцев». В итоге любые попытки их критиковать становятся «антинародными», — отметил эксперт.

По словам исследователя, относительно недавно правые заручились и поддержкой бизнеса. Это связано с тем, что ряд предпринимателей, в особенности промышленники, недовольны проигрышем своей продукции в конкурентной борьбе с дешевыми товарами из Китая или Индии.

Неправильно думать, что электорат популистов — это только люди с социального дна или те, кто конкурирует с мигрантами за работу, — подчеркнул Де Клин.