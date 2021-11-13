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В Карабахе армянин ранил гранатой троих азербайджанских военных: видео

Елена Прошина
1 час назад

Около 6 утра по московскому времени на КПП в районе карабахского селения Дашалты на шоссе Ханкенди-Лачин гражданин Армении бросил гранату в группу азербайджанских солдат. По этому поводу с совместным заявлением выступили Генпрокуратура и МВД Азербайджана.

В Карабахе армянин ранил гранатой троих азербайджанских военных: видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданин Армении Норайр Мирзоян, ехавший из города на автомобиле марки Mercedes Benz, бросил ручную гранату в сторону военнослужащих ВС Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша», - говорится в сообщении.

Суд по ролику, опубликованному Telegram-каналом «Карточный домик», мужчина, вышедший из белой машины, проехавшей через КПП, кинул гранату именно в азербайджанских военных. Сообщается, что в них полетела граната РГД-5. Известно, что нападавший был задержан российскими военнослужащими. Они в инциденте, судя по всему, не пострадали.

В результате взрыва получии ранения трое азербайджанских солдат, дежуривших на посту. Сержант Хафиз Насибов и двое других «получили телесные повреждения различной степени тяжести», уточнила прокуратура.

После произошедшего генпрокурор Азербайджана возбудил уголовные дела по целому списку статей: «покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц», «терроризм», «незаконное хранение, ношение, получение и передача оружия и взрывчатых веществ» и ряду других.

В мире,Видео,Генпрокуратура РФ,МВД,
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