Британским студентам преподали урок по проституции

В Даремском университете Великобритании провели занятия по проституции, сообщает The Times.

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По данным издания, семинар запросил студенческий союз, заявив, что многие студенты осваивают данную профессию и лучше, если они узнают обо всех аспектах и рисках от профессионалов.

В ректорате университета посчитали, что такие курсы обеспечат студентам «безопасность» и помогут сделать «осознанный выбор».

Однако в министерстве высшего и дополнительного образования страны раскритиковали действия университета. Глава ведомства Мишель Донелан отметила, что университет, который входит в список 24 престижнейших, «узаконивает опасную отрасль». Она добавила, что такие занятия «нормализуют продажу секса» и оправдывают эксплуатацию женщин.