Митинги в поддержку Саакашвили в Тбилиси показали на видео

Члены двух оппозиционных партий Грузии в пятницу провели протестные акции у станций метро "Дидубе" и "300 Арагвели" в Тбилиси в знак поддержки экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На кадрах Ruptly участники шествуют к Министерству по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии. Они скандируют "Миша", несут флаги страны и цветы, а некоторые представители оппозиции выступают с обращениями к митингующим.