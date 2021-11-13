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Митинги в поддержку Саакашвили в Тбилиси показали на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Члены двух оппозиционных партий Грузии в пятницу провели протестные акции у станций метро "Дидубе" и "300 Арагвели" в Тбилиси в знак поддержки экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На кадрах Ruptly участники шествуют к Министерству по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии. Они скандируют "Миша", несут флаги страны и цветы, а некоторые представители оппозиции выступают с обращениями к митингующим.

Михаила Саакашвили в понедельник перевели из тюрьмы в больницу по состоянию здоровья после длительной голодовки, которую политик объявил после заключения под стражу.

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