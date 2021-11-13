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Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, передает РИА «Новости».

Польша пригрозила перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Фото: ReutersReuters

9 ноября Польша закрыла пограничный переход Кузница, где скопилось большое количество мигрантов.

«Мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством», - сказал Каминьский.

Он добавил, что в Польше понимают, что в таком случае Белоруссия может лишиться транзита. Поэтому Варшава пригрозила Минску «полной изоляцией – не только политической, но и экономической», если тот не изменит свою политику.

Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса, добавил Каминьский.

На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч беженцев в надежде попасть в ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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