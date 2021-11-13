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Украина анонсировала «инженерное обустройство» границ с РФ и Беларусью

Майк Габриелян
1 час назад

В 2022 году Украина планирует «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает РИА «Новости».

«Задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства. На следующий год мы запланировали инженерное обустройство границы на украинско-российском и на украинско-белорусском участке», - сказал министр.

Он рассказал, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией и увидел, что там есть пограничники, полиция, но сооружения отсутствуют.

Киев намерен усилить этот участок, чтобы избежать потока нелегальных мигрантов.

Политики Украины не первый год называют свои рубежи «символическими границами ЕС» и обещают их «оборонять».

В ноябре 2018 года власти Украины продлили проект «Стена» на границе с Россией до 2021 года. После этого было возбуждено несколько уголовных дел о воровстве средств, и проект застопорился.

Ранее военные Эстонии обнародовали планы по обнесению 130-километровой границы с РФ заградительной проволокой.

В мире,МВД,ЕС,РИА Новости,
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