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Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов слезоточивым газом

Елена Прошина
1 час назад

Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те применили против польских пограничников с целью прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом сообщает ТАСС.

Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов слезоточивым газом
Фото: SputnikSputnik

Представители погранохраны Польши заявили, что белорусская сторона предоставила мигрантам, скопившимся на границе двух стран, слезоточивый газ. Беженцы применяли его для атак на польских силовиков. Это происходило при попытках прорыва мигрантами с территории Белоруссии в Польшу.

Кроме того, пограничная стража Польши также утверждает, что «белорусские военные» в темное время суток разрушали заграждения на границе, освобождая проход для прорыва беженцев. Кроме того, белорусскую сторону обвиняют в попытках «ослепления» польских силовиков с помощью лазерного луча.

Ранее сообщалось, что на границе Белоруссии и Польши скопилось порядка 2000 мигрантов из стран Ближнего востока, включая женщин и детей. Они пытаются прорваться с белорусской стороны на через Польшу на территорию Евросоюза.

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