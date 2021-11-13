Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов слезоточивым газом

Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те применили против польских пограничников с целью прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом сообщает ТАСС.

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Представители погранохраны Польши заявили, что белорусская сторона предоставила мигрантам, скопившимся на границе двух стран, слезоточивый газ. Беженцы применяли его для атак на польских силовиков. Это происходило при попытках прорыва мигрантами с территории Белоруссии в Польшу.

Кроме того, пограничная стража Польши также утверждает, что «белорусские военные» в темное время суток разрушали заграждения на границе, освобождая проход для прорыва беженцев. Кроме того, белорусскую сторону обвиняют в попытках «ослепления» польских силовиков с помощью лазерного луча.