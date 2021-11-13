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Охранницу Макрона изнасиловали после вечеринки в Елисейском дворце

Елена Прошина
1 час назад

Женщина-военнослужащая, работавшая в офисе главы Франции Эммануэля Макрона, была подвергнута сексуальному насилию по окончании одной из вечеринок в Елисейском дворце. О расследовании этого инцидента пишет The Guardian.

Охранницу Макрона изнасиловали после вечеринки в Елисейском дворце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сообщает, что речь идет об происшествии, случившемся в начале июля этого года. Инцидент имел место по окончании прощального приема, устроенного президентом Франции в честь бригадного генерала Валери Путца.

«Президент был там, чтобы попрощаться с бригадным генералом Валери Путцем, его заместителем начальника штаба с июля 2017 года, а также с одним из его адъютантов и третьим сотрудником», – пишет газета со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Макрон выступал в ходе этого мероприятия и покинул собравшихся примерно в 22:00. После этого часть гостей перебралась из Елисейского дворца в здание президентского военного штаба на улице Рю-де-л'Элисей. Там и произошли события, ставшие в дальнейшем поводом для прокурорского расследования. Двое солдат – жертва и предполагаемый насильник – были сотрудниками, занятыми в секретном офисе в Елисейском дворце.

Мужчина, будучи в сильном подпитии, обманом заманил коллегу в помещение, где обычно проходят собрания чинов высшего военного командования страны, и осуществил там инкриминируемые ему насильственные действия над дамой. Вскоре после этого жертва нападения уже беседовала с сотрудниками ближайшего полицейского участка и заявила об изнасиловании.

Сообщается, что на данный момент подозреваемый в насилии солдат допрошен прокурорами. Причем в статусе «свидетеля, которому была оказана помощь». Официального обвинения в изнасиловании ему не предъявлено, но из Елисейского дворца его удалили.

В мире,Эммануэль Макрон,The Guardian,
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