Охранницу Макрона изнасиловали после вечеринки в Елисейском дворце

Женщина-военнослужащая, работавшая в офисе главы Франции Эммануэля Макрона, была подвергнута сексуальному насилию по окончании одной из вечеринок в Елисейском дворце. О расследовании этого инцидента пишет The Guardian.

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Издание сообщает, что речь идет об происшествии, случившемся в начале июля этого года. Инцидент имел место по окончании прощального приема, устроенного президентом Франции в честь бригадного генерала Валери Путца.

«Президент был там, чтобы попрощаться с бригадным генералом Валери Путцем, его заместителем начальника штаба с июля 2017 года, а также с одним из его адъютантов и третьим сотрудником», – пишет газета со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Макрон выступал в ходе этого мероприятия и покинул собравшихся примерно в 22:00. После этого часть гостей перебралась из Елисейского дворца в здание президентского военного штаба на улице Рю-де-л'Элисей. Там и произошли события, ставшие в дальнейшем поводом для прокурорского расследования. Двое солдат – жертва и предполагаемый насильник – были сотрудниками, занятыми в секретном офисе в Елисейском дворце.

Мужчина, будучи в сильном подпитии, обманом заманил коллегу в помещение, где обычно проходят собрания чинов высшего военного командования страны, и осуществил там инкриминируемые ему насильственные действия над дамой. Вскоре после этого жертва нападения уже беседовала с сотрудниками ближайшего полицейского участка и заявила об изнасиловании.