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Посол Украины обвинил Европу в «колониализме»

Елена Прошина
14 минут назад

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что предложение депутата бундестага Нильса Шмида отправить всех мигрантов с польско-белорусской границы в Украину — проявления «немецкого колониализма» и «двойных стандартов». Об этом он заявил в эфире радио Deutschlandfunk, пишут РИА Новости.

Посол Украины обвинил Европу в «колониализме»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, больше всего украинская общественность была шокирована тем, что никто даже не проконсультировался с правительством Украины по этому вопросу. Подобные действия со стороны властей Германии — явный признак отсутствия уважения и высокомерного отношения к Украине, считает Мельник.

Он заявил, что в инициативе, предложенной Шмидом, звучат «определенные нотки немецкого колониализма», знакомые украинцам со времен Великой Отечественной войны. Мельник рассказал, что в те времена Украину считали лишь «жизненным пространством», а не равноправным партнером, и такое отношение сохранилось до настоящего времени. Некоторые политики продолжают рассматривать страну, как территорию по соседству и «свалку для мигрантов», которые не должны попасть в ЕС. Дипломат подчеркнул, что здесь четко видны двойные стандарты европейцев.

Кроме того Мельник осудил Евросоюз в недостаточном реагировании на ситуацию с беженцами. Он добавил, что Киев открыт для обсуждения, если Брюссель отправит им официальное предложение по мигрантам.

В мире,Андрей Мельник,Правительство Украины,Бундестаг,ЕС,РИА Новости,
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