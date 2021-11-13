Посол Украины обвинил Европу в «колониализме»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что предложение депутата бундестага Нильса Шмида отправить всех мигрантов с польско-белорусской границы в Украину — проявления «немецкого колониализма» и «двойных стандартов». Об этом он заявил в эфире радио Deutschlandfunk, пишут РИА Новости.

По его словам, больше всего украинская общественность была шокирована тем, что никто даже не проконсультировался с правительством Украины по этому вопросу. Подобные действия со стороны властей Германии — явный признак отсутствия уважения и высокомерного отношения к Украине, считает Мельник.

Он заявил, что в инициативе, предложенной Шмидом, звучат «определенные нотки немецкого колониализма», знакомые украинцам со времен Великой Отечественной войны. Мельник рассказал, что в те времена Украину считали лишь «жизненным пространством», а не равноправным партнером, и такое отношение сохранилось до настоящего времени. Некоторые политики продолжают рассматривать страну, как территорию по соседству и «свалку для мигрантов», которые не должны попасть в ЕС. Дипломат подчеркнул, что здесь четко видны двойные стандарты европейцев.