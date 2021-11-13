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Депутат Рады нашла цитату Гитлера в учебнике для вузов

Lenta.ru
1 час назад

Депутат Верховной Рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что нашла в учебнике для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА Новости.

Цитату Гитлера нашли в украинском в учебнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa», — заявила депутат.

Она обнаружила отрывок из пособия. Там среди утверждений о женщинах отмечена фраза: «Недаром же Адольф Гитлер говорил», а далее приведена цитата.

По словам Совсун, она уже обратилась к вузам, которые используют это пособие, с запросом прокомментировать, считают ли они приемлемым его использование.

В июле в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом рассказал уроженец города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

Спустя два дня глава Новомиргорода Игорь Забажан прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.
В мире,Детские пособия,Верховная Рада,РИА Новости,
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