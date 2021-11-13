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В Белоруссии назвали угрозы Польши закрыть границу бездумной политикой

Lenta.ru
28 минут назад

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал угрозы Польши закрыть границу с Минском бездумной политикой. Его слова приводит РИА Новости.

Минск ответил на угрозы Польши закрыть границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подробного рода заявления - это результат вот абсолютно бездумной политики, которая сейчас проводится по отношению к Беларуси», — сказал глава МИД.

Также Макей заявил, что в Минске понимают, почему так происходит.

«Мы видим, какие шаги предпринимаются на международной арене государствами ЕС, не всеми, некоторыми», — сказал он.

По мнению Макея, Минск хотят наказать за то, что он имеет свою точку зрения по различным проблемам и хочет идти своим путем, а не путем «внедрения искусственной либеральной демократии, как это навязывают».

«И это, конечно же, не нравится», — заключил министр.

Ранее Макей заявил, что Минск готов жестко ответить на введение любых новых санкций в отношении страны. Макей добавил, что республика готова предоставить Еврокомиссии доступ к границе с Польшей, но в случае, если Варшава закроет границы, Минск даст адекватный ответ.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.
В мире,Владимир Макей,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,
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