Партии Германии разошлись во мнениях по поводу России

Немецкие социал-демократы и партия «Союз90/Зеленые» не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

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По информации издания, Свободная демократическая партия и партия «Зеленых» продолжают согласовывать проект коалиционного соглашения СДПГ. Они все еще ведут переговоры о формировании нового правительства Германии после выборов в бундестаг. Самое большое противоречие в позициях двух партий обнаружилось в положении по России. Социал-демократы требуют вписать пункт о «серьезном отношении к обоснованным интересам России». Одновременно с этим они намереваются «уважать интересы европейских соседей». По информации издания, этот пункт документа будет переформулирован.

Новое коалиционное соглашение, по словам источника, также содержит критику российских властей. В нем упоминается «обширное ограничение демократических и гражданских свобод». При этом партии ожидают от российского правительства «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами» для обеспечения гражданского общества России.