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Партии Германии разошлись во мнениях по поводу России

Газета.Ruиещё 1
48 минут назад

Немецкие социал-демократы и партия "Союз90/Зеленые" не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией, сообщает издание Spiegel. Издание приводит проект коалиционного соглашения СДПГ, партии "Зеленых" и Свободной демократической партии, которые ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября.

Партии Германии разошлись во мнениях по поводу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе, который еще согласовывается, наибольшее противоречие у "Зеленых" и социал-демократов вызвало положение по России. Социал-демократы потребовали включить положение "Мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей". При этом в документе содержится критика российских властей. В частности, указывается на "обширное ограничение гражданских и демократических свобод".

Между тем от российского правительства партии ожидают обеспечения для гражданского общества России "беспрепятственного контакта с немецкими партнерами". Кроме того, уточняет издание, среди других ключевых положений документа является готовность к закупкам боевых беспилотников, которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права, и исключается возможность использования беспилотников для внесудебных убийств.

Ранее эксперты рассказали, какое будущее ждет Россию при правительстве Германии без канцлера Ангелы Меркель.

В мире,Правительство РФ,Бундестаг,
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