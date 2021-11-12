Эстония решила оградиться от России колючей проволокой

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности военных разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки с целью подготовки «к возможной гибридной атаке на страну». Его слова приводит «РИА Новости».

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Речь идет о нелегальных мигрантах. У Эстонии нет общей границы с Белоруссией, однако в стране опасаются их потока к ним с территории России.

Также, по словам Лаанета, министерство обороны в сотрудничестве с другими ведомствами готово «внести вклад в охрану границы». К данной мере защиты страны от нелегальных мигрантов планируют привлечь сотрудников департамента полиции, погранохраны и вооруженного ополчения «Кайтселиит».