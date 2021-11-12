В Великобритании решили сохранить телефонные будки

Регулятор связи Великобритании Ofcom подготовил правила, чтобы сохранить некоторое количество телефонных будок на улицах страны.

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В Ofcom считают, что таксофоны по-прежнему востребованы среди британцев. По данным регулятора, с января по май 2020 года из телефонных будок было совершено около пяти миллионов звонков. В службы экстренной помощи позвонили 150 тысяч раз, в консультационную службу для детей и молодежи Childline — 25 тысяч раз. При этом из-за доступности мобильных телефонов количество звонков снижается — в 2002 году в таксофонах наговорили 800 миллионов минут, а в 2020 — 7 миллионов.

Ofcom запретила утилизировать телефонные будки, если они соответствуют хотя бы одному из критериев: местоположение таксофона не охвачено всеми четырьмя мобильными сетями; он расположен в местах, где происходили несчастные случаи или самоубийства; за последний год с него было совершено более 52 звонков. Даже если таксофон не попадает под обозначенные критерии, в каждом случае возможны исключения.

Всего в Великобритании насчитывается 21 тысяча телефонных будок. Под обновленные критерии попадут около пяти тысяч таксофонов.