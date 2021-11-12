НАТО сделало заявление о ситуации в Белоруссии

НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, передает РИА «Новости».
«Мы будем сохранять бдительность в отношении риска эскалации и провокации со стороны Белоруссии на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией и продолжим следить за последствиями для безопасности альянса», - говорится в заявлении.
Североатлантический совет также осудил Белоруссию за «продолжающееся использование нелегальной миграции, искусственно созданной» в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Латвии и Литвы.
Также в заявлении говорится, что члены НАТО полностью поддерживают меры Польши, Латвии и Литвы, принимаемые в ответ на действия Белоруссии.
«Члены НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права», - заявили в Североатлантическом совете.
8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценили число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.