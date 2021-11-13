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СМИ: в Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили

ТАССиещё 3
2 часа назад

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", ее сторонники, а также отдельные политики проводят митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в субботу сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.

В Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Митингующие заняли всю площадь перед зданием парламента. Люди продолжают прибывать, однако проспект Руставели, на котором расположен законодательный орган, пока не перекрыт. На месте находятся усиленные наряды полиции.

Участники демонстрации также требуют, чтобы власти освободили бывшего президента, а также аннулировали результаты прошедших в октябре муниципальных выборов, на которых кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 63 из 64 муниципалитетов.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов, и поместили в тюрьму. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября Минюст республики доставил Саакашвили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу района Глдани на окраине Тбилиси из-за опасений ухудшения состояния здоровья, однако политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику. В четверг Саакашвили заявил, что прекратит голодовку в случае, если его госпитализируют в гражданскую клинику для прохождения курса реабилитации.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,
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