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Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией

Lenta.ru
50 минут назад

Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны, передает ТАСС.

Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией
Фото: ReutersReuters

Ранее Евросоюз поблагодарил турецкую сторону за отказ пускать в Белоруссию мигрантов-нелегалов с Ближнего Востока: из Ирака, Сирии и Йемена. Глава Евросовета Шарль Мишель выразил благодарность «Турецким авиалиниям» за поддержку и сотрудничество на фоне миграционного кризиса.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. На протяжении нескольких дней тысячи мигрантов пытаются пробраться в Польшу. ЕС винит в сложившейся ситуации официальный Минск и угрожает ввести новые санкции против белорусского режима.

В мире,Шарль Мишель,Александр Лукашенко,Turkish Airlines,Европейский совет,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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