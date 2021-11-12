В Эстонии назвали способ оставить Лукашенко без денег

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза призвала продолжить санкционную политику в отношении Белоруссии, чтобы оставить страну без денег, пишет Politico.

Фото: Reuters Reuters

«Из нашей разведки мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе, например, полиции или силам безопасности», - считает Каллас.

Отмечается, что в настоящее время ЕС готовит новую волну санкций против Белоруссии с целью наказать авиакомпании и официальных лиц. Каллас считает, что действия Белоруссии являются нападением на весь Евросоюз, «потому что это внешняя граница Европейского Союза». Она также назвала ситуацию на границе «очень тревожной». Как подчеркнула Каллас, ответом Евросоюза должны быть «очень строгие санкции».

Ранее и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что причиной миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза стали действия Минска.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда к ней приблизилась большая группа мигрантов. Они собирались пересечь границу и попасть в Евросоюз. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику.