НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса

НАТО выражает солидарность с Польшей и странами Прибалтики — Литвой и Латвией — в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте альянса.

В тексте говорится, что кризис — искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

«Эти бесчеловечные действия ставят под угрозу жизни уязвимых людей. НАТО и его союзники выражают солидарность с Польшей, Литвой и Латвией», — сказано в заявлении.

Там же говорится, что западные страны внимательно следят за ситуацией и ее возможной эскалацией.

НАТО также призывает режим президента Александра Лукашенко «прекратить эти действия, уважать человеческие права и свободы и следовать международному законодательству».