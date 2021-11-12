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НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

НАТО выражает солидарность с Польшей и странами Прибалтики — Литвой и Латвией — в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте альянса.

НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В тексте говорится, что кризис — искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

«Эти бесчеловечные действия ставят под угрозу жизни уязвимых людей. НАТО и его союзники выражают солидарность с Польшей, Литвой и Латвией», — сказано в заявлении.

Там же говорится, что западные страны внимательно следят за ситуацией и ее возможной эскалацией.

НАТО также призывает режим президента Александра Лукашенко «прекратить эти действия, уважать человеческие права и свободы и следовать международному законодательству».

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос в этом году, после того как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. Евросоюз и США убеждены, что эта ситуация искусственно срежиссирована белорусскими властями.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,
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