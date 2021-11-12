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Британские военные помогут Польше укрепить забор на границе с Белоруссией

Елена Прошина
58 минут назад

Военные Великобритании помогут польским коллегам укрепить забор на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Твиттер.

Британские военные помогут Польше с мигрантами
Фото: ReutersReuters

«Началась рекогносцировка перед поддержкой британских инженерных войск. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении забора на польско-белорусской границе. После завершения разведки мы сообщим вам подробности», - написал Блащак.

Ранее полиция Польши сообщила о попытке группы женщин с детьми из числа мигрантов нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии, пишет ТАСС.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к ней приблизилась большая группа мигрантов. Они собирались пересечь границу и попасть в Евросоюз. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику.

В мире,Мариуш Блащак,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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