Британские военные помогут Польше с мигрантами

«Началась рекогносцировка перед поддержкой британских инженерных войск. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении забора на польско-белорусской границе. После завершения разведки мы сообщим вам подробности», - написал Блащак.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к ней приблизилась большая группа мигрантов. Они собирались пересечь границу и попасть в Евросоюз. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику.