Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о «плане победы» над РФ. По его словам, Россию нужно «разорвать изнутри», чтобы было время стать членом Евросоюза. Свою позицию политик выразил в эфире телеканала НТА.

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По его словам, Москва постоянно старается дестабилизировать ситуацию на Украине. А президента страны Владимира Зеленского он назвал «проектом Кремля».

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Евросоюза», — подчеркнул Омелян.

Ранее стало известно, что в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина может лишиться этих территорий. Об этом сообщил политолог Андрей Головачев. По его словам, такое развитие событий может случиться, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и США в связи с этим откажутся от сдерживания России.