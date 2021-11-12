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На Украине придумали способ «разорвать» Россию изнутри

Елена Прошина
40 минут назад

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о «плане победы» над РФ. По его словам, Россию нужно «разорвать изнутри», чтобы было время стать членом Евросоюза. Свою позицию политик выразил в эфире телеканала НТА.

На Украине рассказали о плане победы над Россией
Фото: ReutersReuters

По его словам, Москва постоянно старается дестабилизировать ситуацию на Украине. А президента страны Владимира Зеленского он назвал «проектом Кремля».

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Евросоюза», — подчеркнул Омелян.

Ранее стало известно, что в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина может лишиться этих территорий. Об этом сообщил политолог Андрей Головачев. По его словам, такое развитие событий может случиться, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и США в связи с этим откажутся от сдерживания России.

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Кроме того, эксперт не исключил вероятность того, что непризнанные республики после признания Россией способны выступить с претензиями на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению политолога, в перспективе 10–15 лет Украину ожидает пребывание в состоянии перманентного конфликта с РФ, экономическая деградация, сокращение населения, превращение в серую зону, а также вероятно дальнейшее сокращение суверенной территории.

В мире,Владимир Омелян,Владимир Зеленский,ЕС,
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