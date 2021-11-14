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Военные Украины заявили, что "будут уничтожать" мигрантов в случае прорыва границы

ТАССиещё 3
53 минуты назад

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несет службу в лесной и болотистой местности, будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те попытаются прорваться на Украину. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

ВСУ: мигранты будут уничтожены в случае прорыва границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

12 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не будут открывать огонь в случае попыток прорыва мигрантов через границу. Он подчеркнул, что "это категорически запрещено".

Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко ранее отмечал, что пока угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет, а украинский лидер Владимир Зеленский обещал, что Киев "будет адекватно реагировать на развитие ситуации" на своих границах.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

В мире,Сергей Дейнеко,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,ЕС,
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