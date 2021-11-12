Мигрантам закрыли путь в Белоруссию

Турция запретила "Белавиа" забирать мигрантов из Стамбула

Турция согласилась помочь Польше в борьбе с нелегальными мигрантами, которые собираются на польско-белорусской границе в надежде попасть в Евросоюз. Большая часть беженцев — иракские курды. Прилететь напрямую в Белоруссию они не могут, под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. Поэтому до Белоруссии мигранты добираются с пересадками, в том числе через Турцию.

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Турецкий МИД договорился о сотрудничестве с польскими коллегами 11 ноября. В МИД Польше уточнили, что инициатива исходила от турецкой стороны. «Польша и Турция — союзники по НАТО и будут работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей», — указал МИД Польши.

В тот же день турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что больше не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Позже 12 ноября белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила, что власти Турции запретили ей забирать граждан этих стран, которые хотят вылететь из аэропортов Турции в Белоруссию. Тем, кто уже купил билеты на рейсы «Белавиа», компания пообещала вернуть деньги.

Turkish Airlines и «Белавиа» — единственные авиаперевозчики, которые выполняют регулярные прямые рейсы из Стамбула в Минск.

Как мигранты попадают в Белоруссию

На границе Белоруссии и Польши к ноябрю скопились тысячи беженцев. МИД Польши 11 ноября заявил, что польские власти не подсчитывают застрявших там людей, примерные цифры дают журналисты, которые посещают мигрантов. По их же оценкам, иракские курды составляют до 95% собравшихся у границы. Кроме них через Белоруссию в ЕС пытаются прорваться жители других стран Ближнего Востока и Африки (ливанцы, афганцы, сирийцы, встречаются выходцы из Египта, Сомали, Конго). Помимо Турции, мигранты добираются до республики с пересадками через ОАЭ и Украину. В аэропортах вылета идентифицировать пассажиров как беженцев практически невозможно. Если у них все в порядке с документами, они себя приемлемо ведут и выглядят, то у авиакомпаний до последнего времени не было оснований не допускать пассажиров на рейс.

Журналисты сообщали, что иракских пассажиров из минского аэропорта организованно забирали представители туркомпаний Oscartur и JoodLand. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ввоз беженцев в Белоруссию организует белорусская государственная турфирма «Центркурорт». Она же якобы доставляет мигрантов от минского аэропорта до границы. В Литве считают, что белорусские власти не только курируют перевозки мигрантов, но и подробно инструктируют их.

«Мы определили как организаторов, так и исполнителей. <....>. Мигранты сами говорят, что люди в камуфляже дают им инструкции: как уничтожать документы, как проводятся опросы, какие ответы давать», — рассказывал министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас.

Многие беженцы, ожидающие шанса попасть в ЕС, говорят журналистам, что у них нет при себе паспортов. Некоторые утверждают, что вообще никогда не имели документов, однако в литовском Минобороны поясняли, что это стандартная практика: контрабандисты традиционно советуют своим «клиентам» уничтожить документы. Кроме того, отсутствие бумаг помогает скрыть реальный маршрут мигрантов — нет паспорта, нет и официальной белорусской визы и штампов.

Белорусские власти указывают на то, что все мигранты прибывают в республику на законных основаниях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе заявил, что их привозом занимаются европейские мафиозные структуры.

«Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», — отметил он.

По мнению белорусского президента, мигранты — это не бедные люди, а если бедные — то это те, кому «собрали деньги». Лукашенко пояснил, мигранты «не едут в пустое место, не едут в космос», а направляются «конкретно к тем людям, которые их ждут», например, в Германии. «Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, — это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный», — добавил он.

Добраться до границы обходится недешево. «Коммерсантъ» писал, что дорога с родины до белорусско-польской границы стоит примерно $3 тысячи за человека (сюда входит оформление визы, билет на самолет, плата за «некое сопровождение» до европейской границы). МИД Литвы сообщал, что за возможность оказаться в стране Евросоюза выходцы с Ближнего Востока платят до $15 тысяч. По информации Русской службы «Би-би-си», полный «пакет» для мигранта с перелетом, визой и «гидами» стоит от двух до 15 тысяч долларов.

Сами беженцы рассказывали репортерам, что не предполагали застрять на границе Белоруссии и Польши надолго. Сейчас мигранты организовали целый палаточный городок, который растянулся на нейтральной полосе на несколько сотен метров. Некоторые беженцы ютятся даже не в палатках, а в самодельных шалашах из веток. В лагере живут не только мужчины, но и беременные женщины, маленькие дети, старики. Продовольствие и воду им подвозят белорусские власти и местные волонтеры. Накануне в лагерь впервые прибыли представители ООН, они предложили мигрантам получить статус беженца в Белоруссии либо вернуться на родину. Большинство приезжих такой ответ не устраивает — некоторые из них продали все, включая свой дом, чтобы добраться сюда.

«Я останусь здесь, в этом лагере, хоть неделю, хоть месяц, хоть год... Польша рано или поздно откроет границу, и мы уедем в Германию. Что буду делать, если не получится? Все получится, полякам придется сдаться», — заявил иракский курд Яри.

Другие мигранты уверены, что, перейдя границу Евросоюза, они получат полную свободу передвижения и документы, а потом начнут строить жизнь в любой стране, «где уважают права человека и не убивают людей». «Ведь это же мои права человека — приехать в ЕС», — считает один из иракских беженцев. «Мои друзья прошли [в Европу] через Белоруссию. Они говорили, что это просто. Но когда я приехал, это оказалось не так. Я пошел в Польшу, полиция меня поймала и депортировала. Так делают со всеми. Поэтому мы решили, что безопаснее переходить группами. У многих есть родные в Великобритании — для нас этот вариант самый хороший», — рассказал выходец из Иракского Курдистана 20-летний Саруан.