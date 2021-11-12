Украине предрекли потерю источника миллиардных доходов

Глава аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва заявил, что из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина теряет восемь млрд гривен (более 21 млрд рублей) потенциального дохода и выгодные контракты на сталь с США. Об этом сообщает «Украина 24».

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Гужва назвал сложившуюся в украинской металлургии ситуацию «наиболее угрожающей» за последние десять лет.

Он отметил, что цены на лом черных металлов в мире выросли почти вдвое - с 250-350 до более чем 500 долларов за тонну. Эксперт связал это с запретами и ограничениями на экспорт металлолома, которые вводит большинство стран.

«На Украине же ситуация – двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн. И если ситуация не изменится, мы рискуем в этом году экспортировать один миллион тонн», - подчеркнул Гужва.

Он назвал это самым большим показателем за последние пять лет. По подсчетам эксперта, экспорт миллиона тонн металлолома принесет Украине около двух миллиардов налогов. При этом в случае производства стали из этого лома, государство получило бы около десяти миллиардов гривен налогов, заявил он.

Гужва упомянул недавние договоренности между ЕС и США о смягчении защиты американских предприятий от европейской металлургии.

«Они предусматривают такие условия – сталь должна быть экологически выработана в рамках ЕС. Украина это уже умеет делать, мы уже это делаем, мы тоже хотим аналогичной либерализации от США», - подчеркнул он.

Украинский экономист Валерий Клочок ранее подсчитал, что ломозаготовительные компании Украины за десять месяцев 2021 года экспортировали в 15 раз больше металлолома, чем за аналогичный период 2020-го.