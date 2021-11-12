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Порошенко заподозрили в госизмене

Мария Иванова
1 час назад

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко к государственной измене. Об этом Українським Новинам заявил глава СБУ Иван Баканов.

Порошенко заподозрили в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соответствующая версия проверяется», - пояснил он, отметив, что уголовное производство зарегистрировано соответствующим образом.

Других деталей Баканов не привел.

Ранее депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко во время выступления нынешнего главы Украины Владимира Зеленского в Верховной раде устроили демарш. Парламентарии подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?».

При этом на Украине по делу о госизмене уже проходит лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Он был заподозрен в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. А в октябре оппозиционеру предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму, которые касаются угольных поставок с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В мире,Иван Баканов,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,Верховная Рада,СБУ,
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