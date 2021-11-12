Порошенко заподозрили в госизмене

Ранее депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко во время выступления нынешнего главы Украины Владимира Зеленского в Верховной раде устроили демарш. Парламентарии подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?».

При этом на Украине по делу о госизмене уже проходит лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Он был заподозрен в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. А в октябре оппозиционеру предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму, которые касаются угольных поставок с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.