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Появилось видео прорыва мигрантов через границу Польши

Александр Кузьмин
1 час назад

Мигранты прорвались через границу Польши. Кадры с места события публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Как ранее сообщалось в СМИ, группа беженцев на контрольно-пропускном пункте «Брузги», повредив ограждение из колючей проволоки, прорвались из Белоруссии на территорию Республики Польши.

Напомним, ситуация с мигрантами из стран Ближнего Востока обострилась на польско-белорусской границе 8 ноября, где собрались тысячи выходцев из ближневосточных стран и Африки. Польша усилила охрану своих рубежей: сейчас там дежурят полицейские и армия.

Мигранты на белорусской границе прорвались в Польшу

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