Появилось видео прорыва мигрантов через границу Польши

Как ранее сообщалось в СМИ , группа беженцев на контрольно-пропускном пункте «Брузги», повредив ограждение из колючей проволоки, прорвались из Белоруссии на территорию Республики Польши.

Напомним, ситуация с мигрантами из стран Ближнего Востока обострилась на польско-белорусской границе 8 ноября, где собрались тысячи выходцев из ближневосточных стран и Африки. Польша усилила охрану своих рубежей: сейчас там дежурят полицейские и армия.