На Украине заявили о новом оружии Путина

Беженцы являются новым оружием президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с «Украиной 24».

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По словам Арестовича, Москва создает в Белоруссии истерию путем переброски мигрантов и принуждает ее власти к необдуманным поступкам, вроде признания Крыма частью России.

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — заявил советник.

При этом Россия также оказывает давление на страны Евросоюза и НАТО, а после развернет действия против Киева, заявил Арестович. Однако каким именно образом — советник пока сказать не может.

«Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом перед тем, как основные усилия направить против Украины», — добавил он.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тыс. солдат и силовиков, а также военную технику.