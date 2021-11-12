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На Украине заявили о новом оружии Путина

Елена Прошина
11 минут назад

Беженцы являются новым оружием президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с «Украиной 24».

На Украине заявили о новом оружии Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Арестовича, Москва создает в Белоруссии истерию путем переброски мигрантов и принуждает ее власти к необдуманным поступкам, вроде признания Крыма частью России.

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — заявил советник.

При этом Россия также оказывает давление на страны Евросоюза и НАТО, а после развернет действия против Киева, заявил Арестович. Однако каким именно образом — советник пока сказать не может.

«Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом перед тем, как основные усилия направить против Украины», — добавил он.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тыс. солдат и силовиков, а также военную технику.

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Сейчас люди разбили лагерь на приграничной территории, а белорусская сторона и гуманитарная миссия ООН доставляют туда продовольствие. Несмотря на это еды не хватает, люди устраивают давку и драки в очередях за продовольствием.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Путин,НАТО,ООН,ЕС,
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