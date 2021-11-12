Пингвин из Антарктиды проплыл 3 тыс. километров

Антарктического пингвина обнаружили на побережье Новой Зеландии, он, предположительно, преодолел 3 тыс. километров по морю, сообщают австралийские СМИ.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Речь идет о пингвине Адели (Pygoscelis adeliae), которого заметил новозеландский житель Гарри Сингх. По его словам, птица бегала по берегу, хлопая крыльями, но не желала снова лезть в воду, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство AAP.

«Когда мы подобрали пингвина с пляжа пару дней назад, он был истощен и измучен», – рассказала старший рейнджер министерства по охране окружающей среды Анита Спенсер.

Защитники природы накормили пингвина-мигранта рыбным пюре и отвезли его в безлюдный залив с тем, чтобы он сам решил плыть на юг. Спенсер полагает, что пингвин, вероятно, потерялся.

В Новой Зеландии, где наступает лето, антарктическая птица испытала стресс, так как температура воздуха сейчас достигает 26 градусов Цельсия. Отмечается, что это уже не первый случай, когда пингвины Адели были замечены в Новой Зеландии, в последний раз такое произошло в 1993 году.