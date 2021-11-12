В Раде рассказали о «бомжующих» украинских военных

Украинские военные «бомжуют» в стране восьмой год подряд. О тяжелой ситуации бежавших из русского Крыма офицеров рассказала депутат Рады Елена Хоменко, сообщает «Царьград».

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По словам депутата, украинские, в том числе высокопоставленные, военные, служившие раньше в Крыму и покинувшие его после воссоединения полуострова с Россией, вынуждены теперь ютиться в отелях Минобороны Украины уже восьмой год.

"Офицеры, среди которых даже адмиралы, которые отдали службе в Военно-морских силах Украины 39 лет, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны", - заявила Хоменко.

Уточняется, что руководство страны забыло о них, а потому многие из этих беглецов после выхода на пенсию и вовсе рискуют остаться без крыши над головой.