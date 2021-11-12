Обзор иноСМИ: ЕС на коленях и ад для американцев

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«ЕС падает на колени»: Путина призвали вмешаться в кризис на границе

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в кризис на польско-белорусской границе, пишет WELT. Меркель подчеркивает, что «использование мигрантов в политических целях бесчеловечно и недопустимо», а читатели газеты (их комментарии собрало «ИноСМИ») посоветовали ЕС «изменить тон в общении с Востоком».

Пользовательница Marina W. заявила, что полностью согласна с Меркель - Путин может помочь в этой ситуации: «Однако если тебе нужен партнер, на которого можно положиться, то вести себя с ним нужно уважительно». Karl-Heinz K. отметил, что «настало время изменить тон в общении с Востоком, иначе все будет только хуже». Frank L добавил, что в ЕС «сначала подняли палец вверх и ввели санкции против России, а теперь упали на колени перед Путиным».

Россия приготовила для американцев ад

Китайская газета «Жэньминь Жибао» считает, что США не стоит недооценивать Россию: Москва усилила развитие беспилотной авиации, которая может превратить жизнь американских военных в ад. В 2012 году у российской армии было всего три подразделения дронов, а к 2020-му их стало несколько десятков (всего более двух тысяч дронов).

По сообщениям зарубежных СМИ, Россия добилась успехов в разработке боевых беспилотников, в 2022 году будет завершена разработка дрона «Охотник». А дрон «Волк-18», часть системы противоракетной обороны, способен блокировать каналы управления беспилотниками противника и отправлять ложные координаты.

«США предупреждают Европу о вторжении России»

Агентство Bloomberg рассказало, что США «бьют тревогу» и предупреждают своих партнеров по Евросоюзу, что Россия, «возможно, взвешивает, идею вторжения на Украину». В своем материале агентство ссылается на несколько анонимных источников, «знакомых с этим вопросом».

По их словам, конфликт может разгореться как раз в тот период, когда между Москвой и ЕС растет напряженность из-за миграционного кризиса на границе и энергоресурсов. При этом источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что Россия не намерена начинать конфликт с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.

«Очень, очень опасно»: НАТО призвали не втягивать в кризис на границе

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи призвал не ждать помощи НАТО в кризисе на польско-белорусской границе, так как вмешательство альянса может оказаться «очень, очень опасным» и спровоцировать военный конфликт. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Хиппи подчеркнул, что ЕС должен самостоятельно защищать свои границы (и поторопиться с их защитой). Ранее Польша просила НАТО помочь в урегулировании миграционного кризиса. К границе с Белоруссией стянули около 15 тысяч польских военных, а в палаточном лагере находятся около четырех тысяч мигрантов.

Новая проблема Байдена: инфляция в США побила 30-летний рекорд

The New York Times рассказала, что индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 6,2 процента — это самый серьезный прирост за последний 31 год. Газета подчеркнула, что цены растут на все - от продуктов и ресторанов до аренды жилья и покупки авто.