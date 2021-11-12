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На Украине заявили о новом оружии Путина

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад

Мигранты являются новым оружием президента России Владимира Путина, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом сообщает «Украина 24».

На Украине заявили о новом оружии Путина
Фото: ReutersReuters

По словам Арестовича, Москва создает в Белоруссии истерию и принуждает ее руководство к необдуманным поступкам, например, к признанию Крыма российской территорией.

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — сказал Арестович.

По его мнению, Россия также оказывает давление на страны Евросоюза и НАТО, а затем развернет действия против Киева.

«Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут — не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом перед тем, как основные усилия направить против Украины», — добавил Арестович.

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В начале ноября на границе Белоруссии и стран ЕС обострился миграционный кризис. Беженцы с Ближнего Востока пытаются прорваться в Польшу и Литву. Запад обвиняет Минск в организации кризиса. 10 ноября Минобороны России опубликовало видео полета двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над Белоруссией. Они проверяли действия расчетов единой системы ПВО Союзного государства.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,ЕС,
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